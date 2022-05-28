طلال الملا: تميزنا في كل ما نقوم به جزء لا يتجزأ من سياسة عملنا عبر جميع قطاعات المجموعة

حصلت شركة المسيلة التجارية، العضو في مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، على الجائزة «الماسية» من ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا في برنامج التميز بخدمات ما بعد البيع للسنة المالية 2021، وذلك بعد حصولها على الجائزة «البلاتينية» لثلاث سنوات على التوالي.



وفي حفل خاص أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة الملا للاحتفاء بهذا التكريم الإقليمي المميز وبالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الفائز من شركة الملا موتورز، قدم الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا يوتاكا يانو للرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا درع الجائزتين الماسية والبلاتينية، ثم قام الرئيسان التنفيذيان يرافقهما كل من رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان، ورئيس قطاع السيارات في مجموعة الملا هشام فقيه، ومدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا بيتر فرانجوس، وعدد من أعضاء الإدارة في مجموعة الملا وميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا بتهنئة الفائزين على إنجازاتهم الكبيرة وتوزيع شهادات التكريم على الفريق الفائز.



وتعليقا على هذا التكريم الإقليمي المتميز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا، طلال أنور الملا: يسعدنا الحصول على تقدير ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا لفريقنا الفائز في برنامج التميز بخدمات ما بعد البيع، وباختيار شركة الملا موتورز الموزع الأفضل أداءا لسيارات ميتسوبيشي موتورز في المنطقة، نفتخر دائما بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفونا في تحقيق أفضل النتائج بأعلى مستويات الأداء. تميزنا في كل ما نقوم به هو جزء لا يتجزأ من سياسة عملنا عبر جميع قطاعات المجموعة ودليل على حرصنا المستمر على تقديم أفضل أنواع المنتجات والخدمات التي تفوق توقعات عملائنا.



وأضاف: حفاظنا على ثقة ورضا عملائنا هو مقياسنا الرئيسي لكيفية إدارة أعمالنا ونتطلع إلى مواصلة تمثيل العلامة التجارية لميتسوبيشي على نفس النهج في السنوات القادمة.



وبعد حصولها على التقدير البلاتيني للسنة الثالثة على التوالي في برنامج التميز بخدمات ما بعد البيع لميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وافريقيا، حصلت شركة المسيلة التجارية هذا العام على الجائزة «الماسية».



الجدير بالذكر أن شركة المسيلة التجارية هي أول موزع يحصل على التقدير الألماسي بين جميع الموزعين في الشرق الأوسط وافريقيا، إضافة إلى حصولها على الجائزة «البلاتينية» لتحقيقها أعلى معدل لمؤشرات الأداء الرئيسية من نفس الفئة لعام 2021، ويعكس هذا الإنجاز تفاني الشركة في تقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الأداء.



وتسعى شركة الملا موتورز دائما نحو المحافظة على أعلى معايير الصناعة للعملاء وتطوير مهارات فريق عملها بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الكويت.