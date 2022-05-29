تمكن رجال إطفاء من مراكز السالمية والبدع والإسناد من السيطرة على حريق اندلع في منزل عربي قديم بمنطقة السالمية يوم امس، وقالت قوة الإطفاء في بيان لها ان إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق، وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء ليتبين ان الحريق منتشر في الدورين الأرضي والأول، وباشرت الفرق عملية إخلاء السكان ومكافحة الحريق الذي تمت السيطرة عليه من دون وقوع اي إصابات وقد عثر داخل المنزل على إطارات وغيرها من المواد التي زادت من امتداد ألسنة اللهب.



هذا، وباشر فريق من إدارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة أسباب الحريق.