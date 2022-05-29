محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني إن قطاع شؤون الإقامة تلقى في غضون الأيام القليلة الماضية محاضر من اللجنة الثلاثة بشأن وافدين يقومون بغسل المركبات في الشوارع ومقابل المنازل، لافتا إلى أن هذه المحاضر من شأنها وضع بلوكات على عشرات الوافدين، حيث إذا ما انتهت إقاماتهم لا يجوز لهم تجديدها لمخالفتهم قانون العمل، لافتا الى ان القانون لا يجيز لأي وافد العمل الا في الجهة التي لديه إقامة عليها وان مثل هذه المهن تعد مخالفة لقانون الإقامة وتستوجب معاملتهم مثل الباعة الجائلين.



وأكد المصدر أن الامر لا يقتصر على من يتم ضبطهم وتحرير مخالفات لهم فحسب بل تتم محاسبة الجهات التي يعملون بها سواء كانوا اشخاصا او شركات ويتم وضع بلوكات على معاملات هذه الشركات وهؤلاء الاشخاص. ولفت المصدر الى ان حملات مخالفي قانون العمل مستمرة وان إطلاق سراح هؤلاء لا يعني أنهم افلتوا من العقاب لأنهم سيجدون أنفسهم غير قادرين على تجديد إقامتهم.