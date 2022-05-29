السميط: تؤكد قيادة «بيتك» لقطاع الصيرفة الإسلامية بالعالم

الرخيص: مواصلة الابتكار بطرح حلول تلبي تطلعات العملاء

الشامي: ننافس على المراكز الأولى عالمياً في إصدارات الصكوك



فازت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بثماني جوائز من ابرز واهم الجوائز التي تقدمها مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية المرموقة، في أكثر عدد من الجوائز تفوز به مجموعة مصرفية من جهة واحدة.



وقد تصدرت جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2021 الجوائز الـ 8، فيما تناولت 3 جوائز افضل صفقات العام التي نظمتها المجموعة في الكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة الى جوائز بمسميات مستحدثة تعبر عن النوعية المبتكرة من المنتجات التمويلية والاستثمارية التي قدمتها مجموعة «بيتك» مثل صفقة التأثير الاجتماعي وصفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف بالإضافة الى الصفقة الإجمالية للعام.



واختارت مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) «بيتك» لهذه الجوائز بناء على توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين حول العالم في قطاع الصيرفة الإسلامية، إذ تم التقييم وفق مجموعة من المعايير والأسس والمؤشرات المالية عن أفضل أعمال المؤسسات والصفقات الإسلامية خلال العام، كما تم التأكيد على مكانة وملاءة «بيتك» وحلوله التمويلية المبتكرة ومساهماته المتنوعة وجهوده المتواصلة لتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية حول العالم بمنتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة تلائم متطلبات العملاء الأفراد والشركات والحكومات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المحافظة على البيئة والاستدامة والحوكمة وبرامج التنمية وتطور المجتمعات.



وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط في تصريح صحافي عقب تسلم الجوائز، ان فوز «بيتك» بهذه الجوائز المتنوعة يؤكد ريادته في صناعة التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية وفق الشريعة، وإمكانيات «بيتك» العالية في ابتكار حلول تمويلية ومصرفية تمثل قيمة مضافة وأدوات مبتكرة في الأسواق العالمية وتلك التي تعمل فيها المجموعة على تنوع خصائصها وتعدد قدراتها واحتياجات الشركات والمؤسسات والحكومات فيها، مشيرا الى ان الجوائز تمثل حافزا لمزيد من الإنجاز والنجاح بشكل يتناسب مع الاهتمام والتقدير الذي يحظى به «بيتك» من مختلف الجهات العالمية.



وأضاف ان «بيتك» استطاع ان يرسخ قيادته لصناعة الصيرفة الإسلامية ويساهم من خلال انتشاره جغرافيا في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والتمويلية والمصرفية بما يعزز دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الإسلامي عبر تمويل العديد من المشاريع والمشاركة في صفقات كثيرة ذات طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عملاقة ذات آثار إيجابية على المجتمعات العاملة فيها، بالإضافة الى طبيعتها الاقتصادية والمالية ومساهماتها بدفع عجلة الاقتصاد وخطط التحديث والتطوير في مجتمعاتها، ما يزيد من معدلات نمو وتوسع «بيتك» في مختلف الأسواق وعلى كل المستويات، ويؤهله لقيادة وترتيب والمشاركة في اكبر الصفقات المالية في المنطقة والعالم، حيث قاد وشارك في أكبر وأنجح 3 صفقات تمت في الكويت والسعودية وتركيا خلال العام الماضي.



وشدد السميط على مواصلة «بيتك» العمل وفق الخطط الموضوعة في كافة الأسواق والدول التي يتواجد فيها من خلال أداء مهني وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة والارتقاء الى مصاف اكبر البنوك في العالم، مدعوما بأعلى مؤشرات النجاح والتميز على كل المستويات، ما يجعل «بيتك» أفضل البنوك الإسلامية في الكويت والعالم ومرجعا للصيرفة الإسلامية.



وبدوره، أعرب المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في «بيتك»، خالد الرخيص عن سعادته بالفوز بالجوائز، معتبرا انها تقدير مستحق لإنجازات «بيتك» في العديد من صفقات الصكوك الكبرى لمؤسسات وحكومات.



وأضاف على هامش تسلمه الجوائز، ان «بيتك» حريص على مواصلة الجهود للحفاظ على ريادته في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم ومواصلة الابتكار في طرح الحلول المالية التي تلبي تطلعات العملاء.



من جانبه، أوضح نائب رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك» خالد الشامي، ان مساهمات مجموعة «بيتك» في مجال ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى من حيث القيمة والعائد والأكثر تميزا من ناحية عوامل البيئة والاستدامة، ترسخ دور «بيتك» في أسواق الصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يعبر عن مركز مالي قوي ومكانه مرموقة وخبرة طويلة في مجال الصكوك التي أصبحت تمثل الخيار المفضل للشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وخططها للتطوير والتوسع وتنفيذ خطط النمو.



وأشار الى نجاح «بيتك» في تطوير هيكلة بعض الصكوك وتعزيز تنافسيتها أمام أدوات الدين التقليدية ماساهم في زيادة الإقبال عليها ودمجها في العديد من المشاريع والصفقات الكبرى للشركات الحكومية والقطاع الخاص، كما أصبحت الصكوك السيادية من أبرز أدوات سوق التمويل العالمي الرئيسية، مشددا على أن جودة الخبرات المتراكمة في مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم، وتنافس على المراكز الأولى في قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك الأولية على منصة «بلومبيرغ» العالمية.



وتدير مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) جوائز التمويل والعمل المصرفي الاسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم. وتأسست المجلة عام 2004 وهي تابعة ل «ريدموني» العالمية ولها مكاتب في دبي وكوالالمبور.



جوائز بيتك



وجاءت الجوائز التي أعلن عنها في حفل جرى بدبي مؤخرا كالتالي:



1 - أفضل بنك إسلامي في الكويت.



2 - صفقة العام في الكويت: صكوك «بيتك» للشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار.



3 - صفقة التأثير الاجتماعي لهذا العام: صكوك البنك الإسلامي للتنمية المستدامة بقيمة 2.5 مليار دولار.



4 - صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف: صكوك سيادية للحكومة البريطانية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.



5 - صفقة العام في تركيا: صكوك الاستدامة للشريحة الثانية لرأس المال من «بيتك- تركيا» بقيمة 350 مليون دولار.



6 - صفقة العام الهجينة: صكوك أرامكو السعودية الهجينة بقيمة 6 مليارات دولار.



7 - الصفقة الإجمالية للعام: صكوك أرامكو السعودية الهجينة بقيمة 6 مليارات دولار.



8 - صفقة العام في المملكة العربية السعودية: صكوك أرامكو السعودية الهجينة بقيمة 6 مليارات دولار.