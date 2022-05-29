إيماناً بأهمية توفير الوظائف لخريجي الجامعات من الشباب، وتخفيفا عن كاهل الدولة في ظل زيادة الأعباء المالية التي تتحملها وسعيا لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية في مختلف القطاعات لتطوير وتنمية الموارد البشرية، سعت شركة «كانتين» لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتحفيز وتعزيز دورها في مجال المبادرات والمشاريع الشبابية، من خلال إطلاق برنامج خاص لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس وفق اختصاصاتهم المختلفة لمنحهم فرصا تدريبية وتوفير فرص وظيفية مميزة لهم أثناء دراستهم لاكتساب الخبرة وخوض تجربة جديدة في بيئة العمل.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قسم التسويق في الشركة فرح إسماعيل إن تطوير الموارد البشرية من أهم الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تمثل حجر زاوية في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وأن الهدف من البرنامج الوظيفي الشبابي يتمثل في في إعداد الطلبة الراغبين في الحصول على خبرة عملية وتجهيزهم لسوق العمل، مؤكدة أن «كانتين» تحرص على استمرارية هذا البرنامج منذ البداية من منطلق الدعم الكامل الذي يحقق الفائدة لطلبة الجامعات والمدارس الكويتيين وغير الكويتيين، بالإضافة لاهتمام الشركة بتطوير مهارات الطلبة والطالبات وتجعلهم اكثر تحملا للمسؤولية وتحفزهم على التواصل الاجتماعي.



ولفتت إلى أن البرنامج الوظيفي يتضمن عدة مهام يومية على الطالب المتدرب إنهاءها خلال أربع الى خمس ساعات مرنة تناسب جميع الطلبة في مختلف أنواع الوظائف (المبيعات، التوصيل، المخازن وغيرها) وفي كل الأفرع التابعة للشركة.