ما أبرز مخاطر تعريض بشرتك للتسمير؟



قالت اخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة د.إليزابيث باهار هوشماند: «السمرة هي استجابة جسمك للإصابة، عندما تسمر، فإنك تعرض صحتك للخطر عن قصد، إذا كنت تريد أن تبدو مسمرا، ففكر في استخدام منتج للتسمير الذاتي، لكن استمر في استخدام واقي الشمس معه».



وتظهر الأبحاث أيضا أنه لا يتطلب الأمر سوى ظهور فقاعات حروق الشمس خلال فترة الطفولة أو المراهقة لمضاعفة خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد وهو أكثر أشكال سرطان الجلد فتكا، في وقت لاحق في الحياة.

وأفاد 28% من المستطلعين في إحدى الدراسات بأن حروق الشمس كانت شديدة بما يكفي لدرجة أن ملابسهم كانت غير مريحة، من بين أولئك الذين تعرضوا لحروق الشمس، كانت الأماكن الأربعة الأولى التي تعرضوا فيها للحرق هي الوجه (60%) والذراعين (59%) والأكتاف (55%) والرقبة (41%).

تقول د.هوشماند إن جزءا من الزيادة في حروق الشمس يمكن أن يعزى إلى عدم معرفة مخاطر الإصابة بحروق الشمس. ووجد الاستطلاع أن 39% من المستجيبين غير مدركين لواحد أو أكثر من مخاطر حروق الشمس:



- 24% لا يعرفون أنه يمكن أن تصاب بحروق الشمس في يوم غائم.



- 15% لا يدركون أنه يمكن أن تحترق من نافذة السيارة.



- 9% لم يعرفوا أن أصحاب البشرة الداكنة يمكن أن يصابوا بحروق الشمس.



- 7% غير مدركين أن حروق الشمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



يقول د.هوشماند: «هذه الزيادة في حروق الشمس مقلقة للغاية، كل من الاسمرار وحروق الشمس يضران بشرتك.

فكلما زاد الاسمرار وحروق الشمس، زاد هذا الضرر بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة للجلد، بما في ذلك البقع العمرية، والترهل والتجاعيد، وسرطان الجلد».



وتوصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية للحماية من أشعة الشمس وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد بـ:



- البحث عن الظل.



- التعرض للشمــس من الساعة 10 صباحــا و2 ظهرا حيث تكون حدة الشمس أقل.

المصدر medicalxpress

