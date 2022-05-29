مشروب أحمر دافئ «يخفض» ضغط الدم مثل الأدوية!



يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه. ويوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع.

وتبين أن تناول مشروب أحمر دافئ يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم. ويعرف باسم شاي الكركديه، أو الشاي الحامض، والذي يأتي من نبات كثيف سنوي في عائلة Malvaceae.



ويزرع على نطاق واسع في العديد من البلدان الافريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي أو يستخدم في الطب التقليدي.



وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب شاي الكركديه، وحددوا التقارير المنشورة حتى يونيو 2021 عن تجارب ذات شواهد باستخدام الكركديه كتدخل لضغط الدم.

وكتب الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع «حجم» الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.



ويتسبب الكركديه في خفض ضغط الدم، كما وجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى والعلاج الوهمي.

وخلص الباحثون إلى أن «الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج».

المصدر: إكسبريس

