الحربي: نحرص دوماً على دعم أبنائنا وبناتنا المجتهدين والمبتكرين في مختلف المجالات العلمية والعملية



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لحفل تكريم خريجي طلبة التربية الخاصة، والتي أقيمت برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.على المضف وحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبـــدالمحسـن الحويلة.



وشهد الحفل الذي أقيم في إدارة مدارس التربية الخاصة، والذي حضره الرئيس التنفيذي لـ stc م.مزيد الحربي، ومدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم، تكريم 106 طلاب وطالبات من طلبة التربية الخاصة، وسط فرحة أهاليهم وذويهم وبحضور لفيف من المسؤولين وفي مقدمتهم وكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة ومدير إدارة التربية الخاصة علي العتيبي.



وأعرب الحربي، عن سعادته وفخره بمشاركة stc الطلبة فرحتهم في الاحتفال بالتخرج، قائلا: «إنه لمدعاة للسرور والفخر أن نشارك أبناءنا وبناتنا الطلبة الخريجين هذا النجاح العظيم. وبالنيابة عن فريق عمل stc وبالأصالة عن نفسي، أود أن أبارك لجميع الخريجين على هذا الإنجاز المتميز».



وأضاف الحربي: «نحرص في stc دوما على دعم النجاح والوقوف الى جانب الشباب المجتهد والمبتكر في مختلف المجالات العلمية والعملية، ويأتي هذا الحرص إيمانا منا بدور الشباب المهم والحيوي في دفع تنمية وتطور بلدنا الحبيب، لذا فنحن دوما ندعم الابتكار والتميز في شتى المجالات. وأنتم أبنائي الطلبة والخريجين، عماد هذا الوطن وقادة المستقبل. وأنا على ثقة بأنكم ستحملون رايته بكل حب وعطاء».



وبهذه المناسبة سلط الحربي الضوء على استراتيجية شركة الاتصالات الكويتية stc، التي تركز على دعم قطاع التعليم ودوره الحيوي والأساسي في تنمية أبنائنا وبناتنا الطلبة، وهو الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات المتقدمة وتمكين التحول الرقمي.



واختتم الحربي كلمته بالشكر إلى جميع الطالبات والطلاب المتميزين، وفريق عمل وزارة التربية والمعلمات والمعلمين وفريق العمل في stc، وجميع القائمين على هذا الحدث، مباركا للجميع على هذا التفوق والنجاح، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في المراحل التعليمية المقبلة وفي مسيرتهم العملية مستقبلا.