أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة عن توقيع اتفاقية لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان هدفها توفير الغذاء، وذلك عن طريق جمعية الهلال الأحمر الأفغاني (أفغانستان)، وتم توقيع الاتفاقية بفندق كراون بلازا بالدوحة في دولة قطر الشقيقة. وصرح أمين الصندوق ورئيس لجنة الإغاثة بالجمعية جمال عبدالخالق النوري بأن الاتفاقية تهدف لتوزيع أكثر من 9 آلاف سلة غذائية في 5 محافظات بأفغانستان بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني، موضحا ان حملة فزعة أفغانستان في الكويت جاءت بناء على طلب من الحكومة الكويتية ولاقت تفاعلا كبيرا من الجهات الرسمية ومن أهل الخير من المواطنين والمقيمين، كما تفاعلت معها الجهات الإعلامية المحلية والخارجية كونها حملة إنسانية. وبين النوري ان الجمعية الكويتية للإغاثة تمثل الجمعيات الخيرية الكويتية التي شاركت بالحملة وهي مسجلة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في الكويت وبالتنسيق أيضا مع سفارة الكويت في قطر، كما ان الهلال الأحمر الأفغاني يعد شريكا رسميا معنيا بتنفيذ بنود الاتفاقية وهو المعتمد الرسمي لتنفيذ المساعدات في أفغانستان.