نظم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا دورة تدريبية متقدمة لقادته وإدارته التنفيذية، وذلك مواصلة لجهوده الرامية نحو تسريع وتيرة النمو والتوسع استنادا إلى قوة علامته التجارية.

وجاءت الدورة ضمن فعاليات «المركز» نصف السنوية في مجال التدريب الإداري، وحملت عنوان «التسويق الاستراتيجي للخدمات المتخصصة»، وقدمها خبير العلامات التجارية والتسويق الشهير فيرغوس والاس.



ويعكف «المركز» حاليا على تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات التي قام مجلس الإدارة مؤخرا بتحديثها، وقد جاء تنظيم الدورة التدريبية التحفيزية بهدف تعزيز الأدوات المتوفرة لقادة ومدراء «المركز» لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.

وخلال الدورة التدريبية، استعرض والاس أنسب الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من العلامة التجارية والسمعة الطيبة «للمركز»، من أجل تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية شاملة تحقق قبولا واسعا لدى العملاء ومختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على أن تطلعات المشاركين في الدورة سيكون لها دور أكبر في تحقيق أهداف الشركة.



ومن جانبه، علق بيتر كيلي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «المركز»، قائلا: على مدار قرابة الخمسة عقود، بنى «المركز» مكانة راسخة وسمعة طيبة في القطاع المالي، مستندا إلى التزامه وتميزه المؤسسي.

وندرك في «المركز» الإمكانات التي تحملها علامتنا التجارية في توفير فرص النمو لأعمالنا.

واليوم، تعكس هذه الدورة التدريبية المتقدمة حرصنا على تمكين «المركز» من تحقيق النمو المستهدف، من خلال خطط التسويق الاستراتيجي المتخصصة، وتعزيز العلامة التجارية، إلى جانب استكشاف الأساليب التي تمكننا من إحداث التأثير المنشود لعملائنا، وتوجيه وتسريع استراتيجية عملنا.



وخلال الدورة التدريبية، أوضح والاس مدى أهمية الاتصال التسويقي والعلامات التجارية في عمليات الإدارة الإستراتيجية، منوها بالدور المهم لمنهجيات التسويق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتجاوزها، مع التركيز على استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكاملة.

كما تناول سبل الاستفادة من قوة العلامة التجارية في الكشف عن نقاط القوة والقيم التي تميز كل مؤسسة.