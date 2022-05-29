ارتفع إنتاج المعادن الأرضية النادرة في عام 2021، حيث قفز الإنتاج العالمي من هذه المعادن إلى 280 ألف طن العام الماضي، بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 190 ألف طن فقط في 2018.



ويتزايد الطلب على هذه المعادن مع زيادة الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة، فالمعادن الأرضية النادرة مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وغير ذلك من صناعات الطاقة النظيفة، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة نستعرض في هذا التقرير أكثر 10 دول إنتاجا لهذه المعادن لعام 2022، وهي كالتالي:



1- الصين



تصدرت الصين قائمة أكبر الدول المنتجة للمعادن الأرضية النادرة لسنوات عديدة، وتأتي في المركز الأول لعام 2022، بعدما زاد إنتاجها من هذه المعادن من 140 ألف طن في عام 2020 إلى 168 ألف طن في 2021.



2- الولايات المتحدة الأميركية



رغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي ثاني أكبر الدول المنتجة للمعادن الأرضية النادرة، إلا أنها تعد مستوردا رئيسيا لهذه المعادن، حيث بلغت قيمة طلبها على المعادن 160 مليون دولار في 2021، مقارنة بـ 109 ملايين دولار في 2020، وقد بلغ إنتاج الدولة من المعادن الأرضية النادرة 43 ألف طن في 2021، مقارنة بـ 39 ألف طن في 2020.



3- ميانمار



تأتي ميانمار في المركز الثالث، وقد انخفض إنتاجها من المعادن الأرضية النادرة في العام الماضي، إذ أنتجت 26 ألف طن من هذه المعادن في 2021، مقارنة بـ 31 ألف طن في 2020.



4- أستراليا



ارتفع إنتاج المعادن الأرضية النادرة في أستراليا بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم ذلك فقد ارتفع إنتاجها في 2021 بشكل طفيف بمعدل 22 ألف طن، مقارنة بـ 21 ألف طن في 2020، وتمتلك الدولة سادس أكبر احتياطيات في العالم من المعادن الأرضية النادرة.



5- تايلند



زاد إنتاج تايلند من المعادن الأرضية النادرة بأكثر من الضعف العام الماضي، إذ بلغ إنتاجها من هذه المعادن 8 آلاف طن في 2021، مقارنة بـ 3.6 ألف طن في 2020، ولا توجد بيانات حول حجم احتياطي الدولة من هذه المعادن.



6- مدغشقر



تأتي مدغشقر في المركز السادس، وقد زاد إنتاجها من المعادن الأرضية النادرة العام الماضي، حيث أنتجت 3.2 آلاف طن من هذه المعادن في 2021، مقارنة بـ 2.8 ألف طن في 2020، وتمتلك الدولة مشروع «Tantalus»، والذي يقال إنه يحوي 562 ألف طن من العناصر الأرضية النادرة.



7- الهند



جاءت الهند في المركز السابع، ولم يتغير إنتاجها من المعادن الأرضية النادرة على مدى العامين السابقين، وقد بلغ إنتاجها من هذه المعادن 2.9 ألف طن فقط، ويمثل ذلك نحو 1% فقط من الإمدادات العالمية للمعادن الأرضية النادرة.



8- روسيا



أنتجت روسيا 2.7 ألف طن من المعادن الأرضية النادرة في 2021، وهو نفس معدل إنتاجها على مدى الـ 3 سنوات السابقة، وهناك مخاوف من أن يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على سلاسل توريد هذه المعادن بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.



9- البرازيل



جاءت البرازيل في المركز التاسع بحجم إنتاج بلغ 500 طن فقط من المعادن الأرضية النادرة في 2021، وذلك على الرغم من اكتشاف رواسب من المعادن الأرضية النادرة بقيمة 8.4 مليارات دولار في الدولة عام 2012، إلا أنه على ما يبدو لم تتم الاستفادة من هذه الرواسب.



10- فيتنام



كان المركز العاشر من نصيب فيتنام، التي انخفض إنتاجها من المعادن الأرضية النادرة من 700 طن في عام 2020 إلى 400 طن في عام 2021.