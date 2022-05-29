تخلى الكرواتي ايغور تودور عن تدريب نادي فيرونا في الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم لاختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.



وكان تودور نجح في قيادة فيرونا المتواضع إلى المركز التاسع معتمدا على ثلاثي هجومي ناري مؤلف من الارجنتيني جيوفاني سيميوني والتشيكي انتونان باراك وجانلوكا كابراري، حيث تخطى كل منهما حاجز العشرة أهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.



وقال تودور بعد حديثه مع رئيس النادي ماوريتسيو سيتي حول الموسم المقبل «فهم كلانا ان الظروف ليست جيدة للاستمرار معا».



في المقابل أصدر فيرونا بيانا أكد فيه أن الخيار الأفضل للطرفين كان رحيل تودور.



وتسلم تودور مهمة الإشراف على فيرونا في سبتمبر الماضي خلفا لأوسيبيو دي فرانتشيسكو الذي خسر الفريق مبارياته الثلاث الاولى بإشرافه مطلع الموسم الماضي.



ورشحت تقارير صادرة في الصحف الإيطالية السبت المدرب غابرييلي تشوفي لتدريب فيرونا بعد قرار اودينيزي عدم تجديد عقده في نهاية الموسم.