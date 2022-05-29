عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن صرف بدل الإيجار بأثر رجعي من شهر أبريل 2022 لمن سبق لهم التبادل والتنازل ولم يتم الصرف لهم إلى حينه، حيث جار دراسة وبحث الحالات المتقدمة، مؤكدة أن عملية الصرف ستتم مباشرة بعد استيفاء شروط الاستحقاق، وسيكون الصرف بأثر رجعي اعتبارا من أبريل 2022، علما أن المؤسسة باشرت عملية الصرف من شهر أبريل لمن استوفى الشروط.

وأكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء»، أن الحسابات المالية بشأن مستحقي بدل الإيجار بأثر رجعي تم اعتمادها مسبقا ضمن ميزانية السنة المالية للمؤسسة ولا يعوق صرفها شيء، فما على مستحقيها سوى إكمال أو استيفاء الشروط الواجبة وسيتم إيداعها في حساباتهم دون أي تأخير إطلاقا.