نلتقي المسؤولين عن الحج في المملكة للوقوف على آخر الاستعدادات لموسم الحج الحالي



أسامة أبو السعود

غادر وفد مشترك من الجهات المعنية بالحج، وزارتي الأوقاف و الصحة وقوة الإطفاء العام للكشف على المباني السكنية للحجاج امس الاول الجمعة إلى مدينة مكة المكرمة لتفقد مساكن ضيوف الرحمن من الكويت واعتمادها الحج هذا العام.

ويترأس الوفد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر المطيري وعضوية مدير ومراقب



إدارة الحج والعمرة والجهات المعنية في وزارة الصحة وقوة الاطفاء العام .



ويستمر عمل الوفد حتى يوم الخميس القادم 2 يونيو. وسيتم خلال الزيارة عمل لقاءات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومنها شركة مطوفي الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي.