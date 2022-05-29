أسامة أبوالسعود



غادر وفد مشترك من الجهات المعنية في الحج، «الأوقاف» و«الصحة» وقوة الإطفاء العام للكشف عن المباني السكنية للحجاج امس الأول الجمعة إلى مدينة مكة المكرمة لتفقد مساكن ضيوف الرحمن من الكويت واعتمادها الحج هذا العام.



ويترأس الوفد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر المطيري وعضوية مدير ومراقب إدارة الحج والعمرة والجهات المعنية في الصحة وقوة الإطفاء العام.



ويستمر عمل الوفد حتى يوم الخميس المقبل 2 يونيو وستجري خلال الزيارة لقاءات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومنها شركة مطوفي الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي.