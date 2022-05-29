استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسى الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

وخلال اللقاء، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، مؤكداً الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات لأنه لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة، وهو ما يستدعى تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على التوجيهات الدائمة للرئيس السيسى بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية سوف تولى اهتماماً خاصاً بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، واننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادى.