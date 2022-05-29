شارك الجيش الكويتي ممثلا بهيئة الحرس الأميري في التمرين العسكري المشترك لأمن وحماية الشخصيات (دروع النشامى/2) الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي اليوم الأحد، إن التمرين اشتمل على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة وعمليات الحماية واقتحام وتطهير المباني لإخلاء الشخصيات عند التعرض للخطر باستخدام سيارات الموكب وباستخدام الطيران العمودي.

وأضافت أن الحضور أثنوا على الجهود المبذولة للوصول إلى أفضل القدرات القتالية من خلال المواظبة والاستمرارية على التمارين القتالية المشتركة في الميادين العسكرية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.

وذكرت أنه في نهاية التمرين تم توزيع الشهادات على المشاركين من كلا الجانبين وتبادل الدروع التذكارية.

حضر التمرين آمر الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح ومن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافره.