عادل الشنان

أعلنت وزارة المواصلات عن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لعام 2021 لـ3323 موظفاً تمهيدًا لإيداعها في حساباتهم وصرفها خلال الأيام القادمة بعد أن تم الانتهاء من اعتماد جميع التقاييم المستحقة وأيضا حصر وتقييم جميع الموظفين ما بين قياديين ومسؤولين وموظفين في مختلف قطاعات الوزارة، وذلك لمنح المستحقين منهم هذه المكافآت وفقًا للشروط والضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية .

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية ، حيث يجب أن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز عن العام السابق .

وأوضحت الوزارة بأن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة، وفقًا للدرجة والمسمى الوظيفي بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة و2000 للوكيل المساعد و1500 دينار لمدير الإدارة ومدير المكتب و1250 للمراقب و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس مكتب و850 لرئيس شعبه و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات .