أقرّ الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، بأنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني الى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على ليفربول الانكليزي 1-صفر في باريس والتتويج بالقب الرابع عشر في تاريخه.

لم يسجل في المباراة النهائية يوم السبت، على ملعب "ستاد دو فرنس"، بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدّر ترتيب هدّافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفًا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

وقال لقناة "كانال بلوس" بعد المباراة ردًا على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية "بالطبع...الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته".

وسينضم بنزيمة (34 عامًا) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

وسجل "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا، بالاضافة الى هدف إيابًا ضد الـ"بلوز" وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقال في إشارة الى الـ"ريمونتادا" الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه الى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية "ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظًا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة. استحقينا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم".

وتابع: "نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الاساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين".

وبات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو "استثنائي، ولكن الامر الاهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الابطال".

وسيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.



