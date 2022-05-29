ظاهر الصويان: مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب التعاون بين اتحاد الصيادين وهيئة الزراعة

"الصيادين" الأحرص على توفير المنتج المحلي البحري في الأسواق للمستهلكين

طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، ظاهر الصويان، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بفتح موسم صيد اسماك الميد بداية شهر يونيو أو منتصفه على الأقل أسوة بالعام الماضي، والموافقه علي طلب الصيادين بأن يكون صيد الميد في جون الكويت وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة خاصة أنها سمحت لـ( الحداقه الهواة ) بالصيد داخل الجون بالحجز المسبق على منصة البيئة.

وقال الصويان في تصريح له، إن مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب بأن يكون هناك تعاونا ما بين اتحاد الصيادين وهيئة الزراعة على ما نقدمه من اقتراحات تصب في الصالح العام وتساهم بشكل فعال في خفض الأسعار وتوفير المنتج المحلي.

وأوضح أن اتحاد الصيادين سبق وأن تقدّم بعدة كتب رسمية إلى هيئة الزراعة لفتح موسم صيد الميد بالاول من يونيو خصوصا أن موسم صيد أسماك الزبيدي سوف يتوقف من أول يونيو لغاية منتصف يوليو وفتح موسم صيد اسماك الميد وتوفيره في الأسواق سوف يساهم في خفض الاسعار.

وأكد أن الصيادين من أحرص الناس على توفير المنتج المحلي البحري في الأسواق للمستهلكين كما أنهم حريصون على التعاون مع الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية للحفاظ على الثروة البحرية، مشيرا إلى أهمية دراسة مقترحات الصيادين لتوفير الأمن الغذائي البحري المحلي.

وأشار إلى أن فتح صيد الميد في جون الكويت سيوفر الكثير على المستهلك وعلى الصياد بشكل عام، خصوصا أن أسماك الميد متوفرة بجون الكويت وغير متوفرة خارجه الا نادرا في الأماكن المسموح بالصيد فيها وفق اقرار الثروة السمكية رقم 2017/787.

ودعا الصويان الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة لوضع الاشتراطات اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة وفرض الرقابة التامة لتنفيذ ذلك المطلب بآلية محددة اقترحها الاتحاد تسهّل على الجميع المهام في عملية صيد الميد.

وأكد استعداد اتحاد الصيادين التعاون الكامل وتنفيذ الشروط والتعليمات التي تضعها الجهات المعنية بهذا الأمر بخصوص صيد أسماك الميد فقط بجون الكويت.