حصلت الباحثة الكويتية المتخصصة في الطب النووي نهى الميع، على الميدالية الفضية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية (آيتكس) نتيجة ابتكارها حول "الكشف عن التلوث الاشعاعي في الطب النووي".

وقدم السفير الكويتي لدى ماليزيا الدكتور حمد بورحمه في تصريح لوكالة الأنباء الكويتة (كونا)، تهنئته للباحثة الميع على إنجازها وقام بتكريمها متمنيا كل التوفيق لوفد الكويت ووفود دول مجلس التعاون الذين كانت لهم مشاركة مميزة في هذا الحدث السنوي العلمي المهم.

ومن جانبها عبرت الميع في تصريح مماثل ل(كونا)، عن فخرها بعد تحقيق هذا الإنجاز العلمي باسم الكويت قائلة "إنه لشرف لي أن أشارك في هذا المعرض العلمي والحدث العالمي الكبير حيث تم الاعتراف باختراعات عالمية مميزة ومتنوعة".

وأوضحت أن الابتكار حصل على أول براءة اختراع في الطب النووي ويتضمن الكشف عن التلوث الإشعاعي ل (تي.سي.99.إم) في مرافق الطب النووي مثل المستشفيات والمختبرات والمصانع مبينة أن الابتكار يعمل على التمييز بين انسكاب النظائر المشعة والمحلول البصري بشكل فوري وبدقة شديدة بدون أي آلة.

ووجهت هذا الإنجاز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والعاملين في هذا المركز وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي معبرة عن شكرها وتقديرها لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وللسفير بورحمه على دعمه خلال المعرض.

يذكر أن الكويت شاركت في معرض (آيتكس) الماليزي الذي أجري خلال الفترة من ال26 الى ال28 من مايو الجاري ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتم اختيار المخترعين من مواطني دول المجلس بواسطة فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع ليتم استضافتهم من قبل الأمانة العامة للمشاركة في مثل هذا المعرض الدولي.

ويعتبر المعرض الذي تنظمه الجمعية الماليزية للاختراعات منذ عام 1989 منصة دولية للمخترعين والمستثمرين والباحثين والعلماء لترويج الاختراعات والإبداعات والتقنيات والتبادل التجاري والخبرات في العلوم والمعرفة.