عثرت الشرطة الفرنسية على 60 قطة نافقة في مُجمد ثلاجة وأواني زهور في منزل كان يسكنه فى السابق شخصان يعانيان من مرض عقلي، وفقا لتقرير.

ولم تتعرض القطط لسوء المعاملة، حسبما أظهرت عمليات تشريح لها . وكانت القطط النافقة جثث ملفوفة بحفاضات ومناشف من القماش، حسبما ذكرت قناة فرانس إنفو نقلا عن الشرطة.

وتم طرد المستأجرين من المبنى الواقع في بيليجارد أون فوريز، بالقرب من ليون، في منتصف أيار/مايو لعدم دفع الإيجار، وفقا للتقرير.

في ذلك الوقت، لم تكن الظروف في المبنى صحية، بحسب التقرير. كان لدى الشخصين كلبان وحوالي 30 قطة ، كانت على قيد الحياة في ذلك الوقت.