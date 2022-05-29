يستضيف اتحاد الغرف في المملكة السعودية غداً الاثنين وفداً فرنسياً رفيع المستوى وذلك لبحث آفاق التعاون في مجال الترفيه والمجالات ذات الصلة ومناقشة تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.

ويضم الوفد الفرنسي 30 من أصحاب الأعمال وكبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الترفيه في مجالات مدن الألعاب الترفيهية وصناعة المنتجات الرياضية والألعاب الإلكترونية وبناء المدن الترفيهية والاستشارات والبنوك المتخصصة في تمويل القطاع والتراث الثقافي والإنساني ، حسب وكالة الأنباء السعودية( واس) اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات السعودية المتخصصة في قطاع الترفيه بجانب اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والفرنسي والوقوف على الفرص المتاحة في قطاع الترفيه بالمملكة.

وأكد اتحاد الغرف السعودية أهمية زيارة وفد شركات الترفيه الفرنسية لتوثيق الشراكة بين السعودية وفرنسا في هذا القطاع الاقتصادي المهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي يوفرها، وتوطين الخبرات والتجارب الدولية الرائدة.