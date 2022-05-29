وسعت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك نطاق "برنامج شريك التسويق" لإضافة شركاء تسويق جدد. وسيتيح التوسع للمسوقين إدارة حساباتهم على منصة تيك توك دون الخروج من منصات تسويق محتوى تابعة لطرف ثالث.

ودخلت منصة تيك توك المتخصصة في بث الفيديوهات القصيرة في شراكة مع شركات سبورت سوشيال وهوت سوتس وسبرنكلر وإيمبليفي وداش هودسون وكوروس وبراند ووتش.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة تيك توك القول إن شركات التسويق ستتمكن الآن من إدارة وتعظيم حملاتها التسويقية بشكل مباشر من خلال منصات أخرى. ومن خلال هذا التكامل، ستتمكن شركات العلامات التجارية التي تستخدم منصات هؤلاء الشركاء في جدولة ونشر المحتوى على تيك توك في حين تدير محتواها عبر المنصات المختلفة.

كما سوف تتمكن شركات العلامات التجارية من متابعة الملفات الشخصية والفيديوهات التي يتم بثها بشكل لحظي مع مقارنة الأداء مع المنصات الأخرى. وتقول تيك توك إن شركات العلامات التجارية سوف تستطيع أيضا تعظيم استراتيجياتها من خلال التواصل مع الجمهور وتفهم احتياجاتهم.