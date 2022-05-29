أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر رفضه إجراء أي تغيير على قانون منح الجنسية النمساوية للأجانب، مشيرا إلى صعوبة تقديم أي تسهيلات إضافية في هذا الملف.

وقال المستشار النمساوي - فى تصريح اليوم /الأحد/ - أنه لن يكون هناك أي تخفيف لقواعد منح الجنسية في ظل قيادة حزب الشعب للحكومة النمساوية ، مضيفا "هذا غير وارد" ، لافتا إلى الاتفاق مع حزب الخضر المشارك في الحكومة بأنه لن تكون هناك تغييرات في هذا الشأن .

وأوضح المستشار أنه لا يرى أي سبب لتغيير أي شيء في القواعد الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح بسبب الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القواعد الحالية جيدة ويمكن الحصول على الجنسية لنسبة كبيرة من الأشخاص بعد 6 إلى 10 سنوات من الإقامة في النمسا .

يذكر أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين - والذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة - أعرب عن تأييده تسهيل الحصول على الجنسية النمساوية، واصفا العقبات أمام الحصول على الجنسية بأنها "كبيرة جدًا".