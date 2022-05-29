وافقت الحكومة الروسية على قواعد لدعم شركات الشحن الجوي، في ظل العقوبات التي تفرضها دول أجنبية على مختلف القطاعات في روسيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الإعانات التي سيتم تقديمها لشركات الشحن الجوي لتعويض نفقات التشغيل ستصل إلى 9ر2 مليار روبل (6ر43 مليون دولار).

ويهدف الدعم، وفقا لما أوضحته وكالة "تاس" الروسية، إلى مساعدة شركات الشحن على "إعادة تركيز أسطولها على النقل لصالح العملاء الروس". كما يُفترض أن يساعد الدعم المقدم من الحكومة الشركات على مواصلة عملياتها الأساسية، وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح للطائرات، ومساعدتها على دفع تكاليف الاستئجار.

ووفقا لمرسوم رسمي جرى نشره، فإن تحديد قيمة الإعانة المقدمة للشركة سيتم على أساس العائدات المتوقعة لرسوم الشحن للفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر .2022