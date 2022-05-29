قالت أسرة بطل سباقات الخيول البريطاني البارز ليستر بيجوت الفائز بالعديد من السباقات الشهيرة اليوم الأحد إنه توفي عن 86 عاما صباح اليوم.

وكان بيجوت الذي يعتبر على نطاق واسع من أعظم ما أنجبت سباقات الخيول على مر العصور أدخل مستشفى في سويسرا الأسبوع الماضي.

ونقل عن وليام هاجاس صهر الفارس الراحل قوله "يمكننا وببالغ الحزن أن نؤكد أن ليستر توفي بهدوء في سويسرا صباح اليوم.

"لا أود فعلا إضافة المزيد إلى هذا في هذه المرحلة رغم أن مورين(ابنة بيجوت) ستصدر بيانا بعد وقت قصير".

وبدأت مشاركة بيجوت في سباقات الخيول في العاشرة من العمر وحقق خلال مسيرته الحافلة أكثر من أربعة آلاف فوز في السباقات بما في ذلك الفوز بسباق ديربي إيبسوم الشهير تسع مرات.