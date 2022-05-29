أظهرت بيانات أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين وصلت إلى 08ر18 مليون وحدة في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بـ 2ر34% عن العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أنه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من العام الجاري بلغ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 42ر87 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أن شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس بلغت 59ر14 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 7ر80% من الإجمالي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على سوق الهواتف المحمولة في الصين في نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغت شحناتها 43ر16 مليون وحدة، تمثل 9ر90% من الإجمالي في الشهر الماضي.

ووصلت شحنات الهواتف الذكية إلى 69ر17 مليون وحدة الشهر الماضي، بانخفاض بـ 4ر34% على أساس سنوي.