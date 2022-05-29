أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية ، اليوم /الأحد/ ، أن نادي ريـال مدريد قرر تجديد عقد الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، وذلك بعد ساعات من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب منافسه ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي اتفق بشكل كامل مع نجمه المخضرم لتجديد تعاقده، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف العام المقبل رغم تقدمه في العمر.

وكان عقد مودريتش صاحب الـ36 عامًا، ينتهي في يونيو المقبل فيما انضم إلى ريـال مدريد قبل 10 أعوام، قادمًا من توتنهام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وكان الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريـال مدريد لكرة القدم قد رفض في يناير الماضي فكرة الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث لا يرى نفسه خارج النادي الملكي.

مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، لا يزال أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ويُشارك بصفة أساسية مع اللوس بلانكوس، حتى بعد بلوغه سن 36 عامًا مؤخرًا.