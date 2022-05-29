أعلنت شركة (ميتا) إعلان مراجعة جديدة لشروط الخدمة الخاصة بها.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن الشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك Facebook قامت بإنتاج مراجعة جديدة لشروط الخدمة الخاصة بها وتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها.

وأصبحت سياسة بيانات Facebook القديمة الآن سياسة خصوصية Meta، وقد تمت إعادة كتابتها "لتسهيل فهم أحدث المنتجات التي تقدمها".

مع هذه المراجعة ، قالت ميتا Meta إنها "لا تجمع بياناتك أو تستخدمها أو تشاركها بطرق جديدة بناءً على تحديث السياسة هذا وما زلنا لا نبيع معلوماتك"، وفقًا للشركة يقوم هذا التحديث بتعديل اللغة ويضيف أمثلة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يدور حوله كل مقطع.