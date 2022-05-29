توسعت منصة "تويتر" في إرسال ميزتها الجديدة "دوائر تويتر" إلى عدد أكبر من المستخدمين، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني.

وتُعد "دائرة تويتر" طريقة تتيح لك إمكانية إرسال تغريدات إلى أشخاص محددين ومشاركة أفكارك مع مجموعة أصغر، حيث يمكنك اختيار من يمكنه الانضمام إلى "دائرة تويتر" الخاصة بك، ولن يتمكن أحد من الردّ على التغريدات التي تشاركها في الدائرة والتفاعل معها سوى الأفراد الذين أضفتهم إليها.

ولاتزال "دائرة تويتر" في مراحلها الأولية حاليًا، ولن يتمكن من إنشاء تغريدات في "دائرة تويتر" سوى عدد محدود من الأشخاص حول العالم، يمكن لأي شخص تمت دعوته إلى "دائرة تويتر" التفاعل معها.