أكد عدد من المثقفين والأدباء والأكاديميين العرب المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 أن عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، مفكر وناقد موسوعي تماهى في المقاربات النقدية مع أبو العلاء المعري (شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي) وكان كأنه ينطق باسمه.

ووفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات ( وام ) جاء ذلك في جلسة بعنوان "طه حسين ناقدا ومفكرا" عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، شارك فيها حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية .

واستهل وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الجلسة بورقة بحثية أشار فيها إلى مكانة طه حسين الأدبية وعبقريته التي قادت اللغة العربية إلى طرق جديدة بأسلوبه الذي يحث على التفكير، موضحا أن عميد الأدب العربي سيد النثر الحديث وذو بصيرة فذة اهتم بالتحديث والتجديد، وساهم في إعادة التفكير بتراث الثقافة العربية.