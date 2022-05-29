تستضيف العاصمة النمساوية فيينا غدا /الاثنين/ أعمال المؤتمر الدولي السابع لمكافحة غسيل الأموال، والتي تستمر على مدار يومين بحضور عدد من القيادات الأمنية الأوروبية إضافة إلى مشاركات أخرى عبر الإنترنت.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم - أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لمناقشة قضية غسيل الأموال في أوروبا وتحديدا أثرها على النمسا، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يشمل محاضرات وورش عمل من قبل ممثلي الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية والوزارات الفيدرالية المعنية وهيئة السوق المالية والبنك الوطني النمساوي وغرفة كتاب العدل ونقابة المحامين النمساوية وغرفة مستشاري الضرائب والمراجعين.

ولفتت إلى أن وحدة غسيل الأموال في الوزارة تلقت 5952 بلاغا في العام الماضي بزيادة 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن أغلب أنشطة غسيل الأموال تأتي من خلال الاحتيال السيبراني.

ونوه البيان إلى التزام النمسا بوضوح بمكافحة جرائم غسل الأموال والتحقيق فيها بطريقة مستدامة والتعاون الوثيق مع جميع المتضررين، مضيفا أن النمسا لعبت دورا رائدًا معترفًا به دوليًا في هذا المجال.