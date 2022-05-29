أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رفضه بشكل واضح لاقتراح بعض الاقتصاديين بشأن رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع التضخم.

وقال هايل لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد : "ما أجده صحيحا هو الانتقال المرن للتقاعد. هذا يعد جيدا تماما".

واستدرك قائلا: "ولكن تصوّر أن يعمل المرء في مصنع صلب أو في سوبرماركت أو يعمل فرد شرطة أو ممرض حتى سن السبعين، فإن ذلك يمكن أن يحدث لأشخاص يعيشون في عالم مختلف تماما".

وأكد الوزير الألماني: "اتفقنا في الائتلاف الحاكم على عدم رفع السن القانونية للتقاعد. ولن يتغير شيء في ذلك".

وبحسب الوضع القانوني الحالي، فإن الحد الأدنى لسن التقاعد بألمانيا يبلغ حاليا 65 عاما، ومن المقرر يزيد تدريجيا إلى 67 عاما حتى عام .2029

وعلى جانب آخر صرح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بأنه يعتبر أن تعزيز استقرار نظام المعاشات التقاعدية بألمانيا أحد أكبر التحديات التي سيتم مواجهتها خلال الأعوام القادمة.

وقال يوهانس فوجل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن التنبؤ بكثير من المشكلات الأخرى بشكل محدد. ولكن ضغط التمويل الذي يتعرض له نظام المعاشات التعاقدية الحالي، الذي يتم تمويله من خلال مخصصات مالية محددة، يمكن حسابه بدقة تامة"، محذرا من مواجهة هذا الضغط إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مضادة.