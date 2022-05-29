أكد المخرج كريم العدل، أن مسلسله الجديد "أزمة منتصف العمر" يتكون من 15 حلقة فقط، ويدور في إطار اجتماعي، حول أزمة وقوع بعض الفتيات الصغيرات في حب رجال يكبرهن بسنوات كثيرة .وقال العدل، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أوشك على الانتهاء من كافة عمليات المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، مضيفا أنه من المقرر عرض العمل عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة. وكان المخرج كريم العدل قد انتهى مؤخرا من تصوير جميع مشاهد المسلسل، والذي تدور أحداثه حول ربة منزل تجسد دورها الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي تعيش مع أسرتها وابنتها التي تقع في حب رجل يكبرها بسنوات كثيرة، وتتوالى الأحداث الدرامية في إطار اجتماعي.

"أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامي، وبدأ تصويره منذ ثلاثة أشهر في العاصمة اللبنانية "بيروت".