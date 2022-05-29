وضع فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 الشعار الذي يكرم سائقه البرازيلي الراحل إيرتون سينا على سيارته بعد أن أزاله فريق وليامز المنافس في بداية الموسم الحالي.

وقبل وفاته في حادث على متن سيارة وليامز في جائزة سان مارينو الكبرى بإيطاليا في 1994 توج سينا ببطولة العالم ثلاث مرات مع فريق مكلارين.

وحملت سيارات فريق وليامز شعارا يكرم سينا منذ 1995 لكن ملكية الفريق تغيرت في 2020 وتوفي مؤسس الفريق فرانك وليامز في العام الماضي.

وقال زاك براون مسؤول السباقات في فريق مكلارين ريسنج في بيان "نشعر أنه يجب علينا في مكلارين الاعتراف بإنجازاته على مستوى رياضتنا بحمل اسمه معنا أينما ذهبنا للمشاركة في السباقات".

وأقدم مكلارين على هذه الخطوة قبل سباق جائزة موناكو الكبرى الشهير

وقال برونو ابن شقيقة سينا "رؤية شعار سينا على سيارة مكلارين يمنح شعورا رائعا.. لدينا تاريخ غني معا كأسرة وكفريق ويسعدنا كثيرا وجود الشعار بصورة دائمة في فورمولا 1".

وقال براون "دائما سيذكرنا الشعار كفريق وسيذكر كل جمهورنا حول العالم بموهبة إيرتون سينا الفذة".