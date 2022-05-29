انطلق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية في مدينة خريبكة بالمغرب مساء السبت في دورته الثانية والعشرين بمشاركة 13 فيلما روائيا وثمانية أفلام وثائقية.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في المُركب الثقافي بخريبكة اسم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل (1947-2020) أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي.

وقال رئيس المهرجان حبيب المالكي "لقد كان هذا المثقف الموسوعي الاستثنائي مسكونا بالسينما، ولكن ليس أي سينما، لقد كان مسكونا بالسينما الجيدة، الهادفة، التي تبني الشخصية.. فأسس له مدرسة نقدية متميزة وأشاع فكرة السينما في مختلف مناطق المغرب".

وأضاف "أعتقد أن من أحسن أوجه التكريم التي يمكن أن تحاط بهذه الشخصية الاستثنائية والثقافية الوطنية هو الحفاظ على هذا المهرجان وتطويره وكفالة استدامته".

وتحل سينما بوركينا فاسو (ضيف شرف) المهرجان حيث يتم عرض خمسة أفلام لمخرجين متميزين إضافة إلى تكريم السينمائي أرديوما سوما المدير السابق لمهرجان "فيسباكو" للسينما والتلفزيون في واجادوجو.

ويستمر المهرجان المقام تحت شعار "السينما الأفريقية حلم قارة بأكملها" حتى الرابع من يونيو حزيران القادم ويشمل برنامجه ورش تدريب لكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير.

كما يشمل البرنامج ندوة عن (السينما وقضايا إدماج المهاجرين الأفارقة) وأخرى عن (قضايا تمويل الإنتاج السينمائي بأفريقيا).