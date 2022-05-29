أكد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لتسريع التغير وعمل الإصلاحات داخل منظومة التعليم .

وقال آل الشيخ في تصريحات له - حسبما أوردتها قناة (الإخبارية السعودية) - إننا " نظرنا إلى أزمة جائحة كورونا على أنها كانت في الحقيقة فرصة سانحة لتسريع التغيير وإجراء الإصلاحات داخل منظومة التعليم، فهناك تغيرات في أمور كانت ستستغرق عامين للقيام بها لكننا نفذناها في وقت أقصر".

وأضاف أن " رؤية المملكة 2030 حددت الأهداف الطموحة لتعزيز نظام التعليم ، ووعدنا بإعداد جيل للمستقبل يتحلى بالمهارات العالية والمعرفة ويجسد القيم والهوية الوطنية للملكة العربية السعودية .. وسيكون طلابنا مشاركين ناشطين في المجتمع العالمي وسيتحلون بالقدرة التنافسية هذا وعدنا لهم".