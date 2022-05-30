لماذا نشعر بالغثيان بعد التمرين؟ وكيف يمكن منع ذلك؟



عندما نقوم بالتمرين، يحتاج الدم إلى الانتقال إلى العضلات والقلب والرئتين والدماغ، ما يعني انخفاض تدفق الدم في الأنسجة الأقل نشاطا، مثل الجهاز الهضمي.

وعندما ينخفض ​​تدفق الدم في هذه المنطقة، يؤدي ذلك إلى تحفيز أعصابنا المعوية، ما يؤدي لاحقا إلى الشعور بالغثيان.

وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا ضغط المعدة وأعضاء البطن الأخرى أثناء التمرين، ما قد يسهم بشكل أكبر في الشعور بالغثيان. وهذه مشكلة بشكل خاص في القرفصاء، حيث يزداد معدل ضربات القلب والطلب على الأكسجين في الأنسجة، لذلك يسحب الجسم كميات أكبر من الهواء إلى الرئتين.

ويؤدي هذا بعد ذلك إلى دفع الحجاب الحاجز (تحت ضلوعك) إلى الضغط بقوة أكبر على أعضاء البطن ويمكن أن يؤدي هذا إلى غثيان شديد وحتى قيء - حتى على معدة فارغة.

وتشير بعض الأدلة إلى أن التمرينات، خاصة الجري لمسافات طويلة وأحداث التحمل الأخرى، يمكن أن تلحق الضرر ببطانة المعدة - على الأرجح بسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين المتاح للعضو. وهذا من شأنه أيضا أن يسبب الغثيان.



وفي الظروف القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف في بطانة المعدة، خاصة لدى الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل والمسافات الطويلة.

وإذا كنت تمارس الرياضة فورا أو بعد ساعة من تناول الطعام، فمن المرجح أن تشعر بالغثيان - بغض النظر عن مستوى التمرين أو شدته.

ويستغرق الأمر ما يقرب من ساعتين حتى يتفكك الطعام الصلب في المعدة ويدخل الأمعاء الدقيقة، لذلك إذا شعرت بالغثيان بعد التمرين، فقد يكون من الأفضل الانتظار ساعتين على الأقل بعد تناول الوجبة.



وما تأكله قبل التمرين قد يحدد أيضا ما إذا كنت تعاني من الغثيان. وترتبط الأطعمة الغنية بالألياف والدهون وحتى عالية البروتين بزيادة احتمالية الإصابة بالغثيان بعد التمرين.

ويتم أيضا هضم البروتين التكميلي، وخاصة مصل اللبن أو المخفوقات، بشكل أبطأ. ومن المحتمل أن يسهم ذلك في الشعور بالغثيان أثناء التمرين حيث تحاول المعدة هضمه.

وبعض الدهون، خاصة المشبعة، قد تسبب الغثيان بشكل مختلف - حيث تظهر نماذج حيوانية أنها تسبب تهيجا وتلف بطانة الجهاز الهضمي، ما ينشط الأعصاب في بطانة المعدة التي ترتبط بمركز التقيؤ في المخ.



ويرتبط استهلاك المشروبات الرياضية أو المشروبات الأخرى عالية الكربوهيدرات (مثل العصائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية) بالغثيان أثناء التمرين وبعده.

وقد يكون هذا بسبب هضم هذه المشروبات ببطء شديد والبقاء في المعدة لفترة أطول من المشروبات الأخرى.

وإذا كنت شخصا غالبا ما يعاني من الغثيان بعد التمرين، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها. أولا، قم بتغيير أو تقليل التمرين المعتاد، وزيادة شدته ببطء. وهذا لأنه كلما طالت مدة التمرين، زاد سحب الدم باستمرار من المعدة.

المصدر «ساينس ألرت»

