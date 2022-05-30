رعشة اليدين قد تشير إلى مرض خطير



أعلن د.بافل براند، أخصائي طب الأعصاب، أن رعشة اليدين تسببها عوامل مختلفة.

فمتى لا تستحق رعشة اليدين القلق ومتى يجب استشارة الطبيب فورا؟



ويشير الاخصائي إلى أن «هناك رعشة فسيولوجية. أي أن اليدين ترتعشان لدى كل شخص على خلفية الحالات التي تنذر بالخطر، وتتطلب القيام بأفعال دقيقة مصحوبة بالخوف أو حمل ثابت خلال فترة طويلة. هذه مسألة طبيعية، لذلك لا تحتاج إلى علاج».



ويقول: يمكن أن تكون الرعشة ناجمة عن اضطراب وظيفة أحد أجزاء الدماغ، المخيخ مثلا. كما أن هناك رعشة مرتبطة بتلف المخيخ، تزداد عند الاقتراب من شيء ما.

ويشير الاخصائي إلى أن رعشة اليدين قد تكون أحد أعراض مرض باركنسون (مرض الرعاش)، وهذا مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي.

ويضيف: ولكن رعشة اليدين ليست مرتبطة دائما بأمراض الجهاز العصبي، فقد تكون من أعراض تلف شديد في الكبد، لذلك ينصح باستشارة الاخصائي إذا تكررت الرعشة 2-3 مرات خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقا له، تحدث رعشة اليدين أحيانا نتيجة تناول أدوية معينة، وحينها يجب على الطبيب استبدالها.

المصدر «سبوتنيك»

