أكـــدت النـاشــطـــة الاجتماعية هنادي أحمد الملقبة بـ «فلونا» على مواقع التواصل أن المرأة بصدد تولي عدد من المناصب القيادية نظرا لدورها المحوري والمهم في المجتمع، مؤكدة اهتمامها بكل الموضوعات التي تخص المرأة ودورها في المجتمع كونها أساس المجتمع وتماسك الأسرة واستقرارها.



وأضافت فلونا في تصريحات لها أن المرأة الكويتية مستمرة في مواصلة العطاء لمجتمعها، حيث ساهمت في تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتقلدت العديد من المناصب القيادية في الكثير من الجهات وحصلت على كامل حقوقها السياسية، حيث كانت المرأة ولاتزال تقوم بدور كبير في استقرار دعم الأسرة من خلال تربية الأبناء، فيما يقوم الرجل بالبحث عن الرزق.



وبينت أن للمرأة بصمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن المرأة الكويتية سباقة في المبادرات والأنشطة ودائما ما تحتل موقع الريادة والصدارة في دعم مجتمعها، فهي كانت في الصفوف الأولى لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، كما ساهمت في تحرير بلدها من الغزو العراقي الغاشم.



وذكرت فلونا أن الرجل داعم دائما للمرأة، حيث إنه بفضل دعم الرجل حصلت المرأة على كل حقوقها السياسية والاجتماعية، لافتة إلى أن دعم المجتمع لها هو من بين أسباب نجاحها في عملها وبناء الأسرة والحفاظ على استقرارها، مؤكدة أن المرأة الكويتية تمكنت في الكثير من الحالات من تطوير قدراتها اقتصاديا واجتماعيا وحققت الكثير من الطموحات وواجهت التحديات التي واجهتها بكفاءة واقتدار.



وأوضحت أن تواجد المرأة في بيئة الأعمال من خلال تأسيس الكثير من المشروعات في قطاعات متنوعة وتمكنت من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفعت نسب التوظيف للعمالة الوطنية بتلك المشروعات على الرغم من تداعيات الجائحة وما سببته من خسائر كبيرة لتلك المشروعات المختلفة.



وعن الدور السياسي للمرأة وتراجع نسبة تواجدها تحت قبة البرلمان، بينت العلي أن الرجل أثبت أنه الأكفأ بتولي الجانب السياسي وليس الأمر يعود إلى تراجع دور المرأة بقدر ما يعود إلى نجاح الرجل في تحقيق النجاحات المطلوبة في المجال السياسي.



وأشارت إلى أن المرأة يمكنها أن تحقق السعادة لنفسها ولغيرها من أبناء المجتمع والعمل في الوقت نفسه على تطوير قدراتها وتمكين من تحقيق الطموحات المطلوبة.



وذكرت «فلونا» أنها تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية الفاعلة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى المحلية للترويج لمنتجاتها التي تهتم بالموضة والماكياج وأسلوب الحياة العصري والعناية الشخصية، مشيرة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة في حياتها العملية، من خلال تعاقدها مع أكبر الفنادق والشركات الكبرى.