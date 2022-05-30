عاطف رمضان



قام مفتشو وزارة التجارة والصناعة بإغلاق محلين لتبديل زيوت السيارات لبيعهما زيوتا غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب في إتلاف المركبات.



وجاء ذلك عقب ورود عدة بلاغات من المستهلكين حول تعرض مكائن سياراتهم للتلف جراء تبديل الزيت في أحد المحلات المختصة بذلك ما استدعى تحرك الوزارة على الفور لسحب عدة عينات وفحصها في مختبرات الهيئة العامة للصناعة وثبت بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات. وبدأت «التجارة» منذ فترة سلسلة من الحملات المكثفة المستمرة على محلات تبديل الزيوت لردع من تسول له نفسه استغلال المستهلك عن طريق الغش التجاري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.