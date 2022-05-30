محمود عيسى



حصلت منطقة مينا على درجة إجمالية قدرها 0.57 نقطة على مؤشر زخم مشروعات البناء الذي اصدرتة شركة «غلوبل داتا» لشهر أبريل 2022، والذي يتضمن تقييما لحالة مشروعات البناء في جميع مراحل التطوير بدءا من مرحلة الإعلان عن المشروع حتى مرحلة الانجاز، إذ يستشف من الارقام والنقاط الواردة على المؤشر ان صحة قطاع البناء في منطقة مينا تعتبر أسوأ مما هي عليه في معظم المناطق الأخرى في العالم، وان كان الوضع آخذا في التحسن.



ويسلط مؤشر مشاريع البناء الصادر عن شركة «غلوبل داتا» الضوء على حالة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» بالاضافة الى مناطق اخرى حول العالم.



وقد منحت المشاريع نقاطا تتراوح بين 5 و-5 درجات لكل مشروع انشائي في قاعدة البيانات الخاصة ب «غلوبل داتا» استنادا الى مرحلة التقدم الحالية في المشروع، ويتم تحديث هذه النقاط باستمرار بمرور الوقت، ويصار الى موازنتها حسب قيمة كل مشروع من أجل الوصول للنقاط الإجمالية للبلدان والاقاليم والقطاعات.



وتضع هذه النتيجة منطقة مينا في المرتبة السادسة من بين 11 منطقة في العالم، وهي اعلى من درجتها في فبراير 2022 والتي بلغت (0.46) نقطة عندما احتلت المرتبة الثامنة، ويعتبر قطاع البنية التحتية من اهم أسباب الأداء الضعيف نسبيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر، حيث سجل 0.1 نقطة فقط وقد اطاح به الى المركز العاشر من بين 11 منطقة حول العالم.



وكان أداء القطاع التجاري والترفيه في المنطقة على النقيض من ذلك، أفضل نوعا ما، حيث سجل 0.8 ليحتل المرتبة الثانية عالميا.



وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر المشاكل في قطاع البناء هي الأكثر أهمية في الجزائر، التي سجلت 0.04 نقطة فقط في المؤشر، وارجع المؤشر تحسن وضع مشاريع البناء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزئيا إلى حل المشكلات في قطاع التجارة والترفيه في المنطقة.