8.2 ملايين دينار لإنشاء مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات في «البترول الوطنية»

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مشروع تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت (حقل برقان الكبير) بقيمة 42.5 مليون دينار على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات التي حازت أقل الأسعار في المناقصة.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات أفاد لممثلي شركة نفط الكويت بتأجيل قرار الترسية النهائية لاجتماع قادم وإحالة الموضوع الى القطاع الفني للدراسة.



وقررت الشركة ترسية مناقصة تقديم خدمات صيانة شاملة لأنظمة كشف الحريق والغاز في مناطق شمال وغرب الكويت على شركة المير للخدمات الفنية (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 7.1 ملايين دينار.



وقررت شركة نفط الكويت إجراء تعديلات على عقد تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق غرب الكويت عبر إضافة أعمال جديدة والحذف لأعمال أخرى بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون دينار المبرم مع شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة الخاص مع تمديد العقد لمدة 3 شهور.



وتمت الموافقة على طلب التمديد الثاني لعقد تقديم خدمات التمريض في مستشفى الاحمدي والعيادات الخارجية المبرم مع الشركة التجارية العامة لمدة 12 شهرا على أن تكون الثمانية شهور الأولى متواصلة والأربعة شهور المتبقية على أساس شهرا بشهر اعتبارا من مايو الجاري وحتي مايو 2023 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 ملايين دينار.



وكذلك تمت الموافقة على طلب التمديد الثاني لعقد ممارسة تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وإصلاح الآبار بقيمة 1.5 مليون دينار.



إلى ذلك، قالت المصادر ان شركة البترول الوطنية الكويتية طلبت ترسية مناقصة إنشاء مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول والأجهزة الطرفية وملحقاتها لكل مواقع شركة البترول الوطنية الكويتية على شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاولات (اقل الأسعار) المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 8.2 ملايين دينار وذلك لمدة 5 سنوات و7 أشهر، حيث قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل البت في القرار لاجتماع لاحق وإحالة الموضوع الى القطاع الفني.



وقررت شركة البترول الوطنية تمديد عقد مناقصة أعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمدة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ مارس 2023 الى مارس 2024 مع زيادة علي قيمة العقد بمبلغ 13.2 مليون دينار وبنفس الأسعار الافرادية وذلك لضمان استمرارية أعمال العقد الحالي، وقرر جهاز المناقصات كذلك تأجيل البت في القرار.



هذا، وقد وافق الجهاز المركزي على طلب التمديد الأول لعقد ممارسة تزويد مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة المبرم مع شركة التبريد والأكسجين المحدودة لمدة 6 أشهر (مشهرة) اعتبارا من مايو الجاري، وحتى شهر نوفمبر المقبل مع زيادة على قيمة العقد بمبلغ 3.1 ملايين دينار، وذلك لضمان استمرار غاز النيتروجين لمصافي الشركة ولحين الانتهاء من طرح وترسية العقد البديل.



ووافق الجهاز على طلب التمديد الأول لعقد ممارسة تزويد مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة المبرم مع شركة جازكو الهندسية للتجارة العامة والمقاولات لمدة 6 أشهر مع زيادة علي قيمة العقد بقيمة 805 آلاف دينار.