أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن تبرعها ومشاركتها في العديد من المشاريع الإنسانية ومشاريع التنمية المجتمعية، حيث ساهمت مؤخرا كشريك إنساني مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال حملاتها المتنوعة لهذا العام 2022، بالإضافة إلى دعمها لجمعية القلب الكويتية ومساهمتها في عدة تبرعات أخرى داخل الكويت تضمنت دعم الشباب وحديثي التخرج وطلبة جامعة الكويت.



أكد مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع مشاركة المجموعة بعدد من التبرعات والمساهمات لهذا العام 2022 مع أهم المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت كالهلال الأحمر الكويتي وجمعية القلب الكويتية بجانب دعم الشباب وحديثي التخرج وطلبة جامعة الكويت، وذلك إيمانا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المشاريع التي تهتم بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية وبناء المجتمع ومساندة الأسر المحتاجة والتعليم وغيرها.



وصرح المنيع قائلا إن مشاركة المجموعة ودعمها لهذه النوعية من المشاريع الإنسانية المجتمعية ناتج عن حرصها الدائم والمستمر على مبدأ المسؤولية الاجتماعية ونابع من إيمانها التام بأهمية هذه المشاركات والمبادرات الاجتماعية لما في ذلك من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير ان ما تقوم به مجموعة أرزان المالية أنما يعد ترجمة لواجبها الوطني الذي تؤديه وإيمانها بأهمية الدور المحوري لبرنامجنا للمسؤولية المجتمعية في إيجاد حلول فعالة للقضايا كافة التي تشكل هموما أساسية، كما أنها تعبر عن التزامها الراسخ تجاه الأسر المحتاجة وقطاع التعليم والمشاريع الخيرية والإنسانية تجاه المجتمع.



وأضاف أن تبرعات مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار تعد جزءا لا يتجزأ من الشراكة الإستراتيجية مع الهلال الأحمر الكويتي والتزاما من مجموعة أرزان المالية تجاه المجتمع وإيمانا منها بواجبها الاجتماعي الريادي الذي نعتز به.



من جانبه، قال أمين عام جمعية القلب الكويتية د.راشد العويش إن المساهمة المجتمعية التي تقوم به مجموعة أرزان المالية تستحق الإشادة وأن جمعية القلب الكويتية فخورة بهذا التعاون والدعم لما فيه من أثر طيب ونتائج مثمرة على القطاع الصحي في الكويت ويسهم في دعم الكثير من احتياجات الجمعية ومشاريعها الصحية بشكل عام بما في ذلك حملات الصحة العامة وحملات صحة القلب وسلامته ومشاريع التوعية الصحية في الكويت.