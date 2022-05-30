حافظت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على تصنيف شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عند درجة BB- مع وضعه تحت مراقبة التصنيف السلبية وذلك بانتظار استكمال صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.



وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على انخراط إدارة شركة المشاريع والتزامها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الحصول على التمويل اللازم لسداد الديون المتوجبة على الشركة والتي تستحق خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 شهرا، وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن صفقة الاندماج المتوقعة مع شركة القرين ستشكل نقطة تحول كبيرة بالنسبة لشركة المشاريع.



وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: بالتوازي مع جهود الإدارة التنفيذية في شركة المشاريع لتأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتنا والحفاظ على مكانتنا المالية، فإننا نواصل العمل على انجاح صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وتتقدم صفقة الاندماج وفقا للجدول الزمني مع سير عملية العناية الواجبة بشكل جيد، ونحن على ثقة من استكمال هذه الصفقة قبل نهاية العام، ستؤدي صفقة الاندماج إلى إنشاء كيان أكبر وأقوى بمحفظة أصول متنوعة، كما أنها ستعزز الوضع الائتماني لشركة مشاريع الكويت.