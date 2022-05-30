أطلقت شركة فابكوتك الكويتية، المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية، منصتها المتطورة الجديدة «فابكو المالي»، وهي عبارة عن بوابة الكترونية متخصصة في تداول الأوراق المالية الكترونيا، وتقديم البث الحي لتداولات بورصة الكويت والعديد من الخدمات المرتبطة بها، والتي تستهدف شرائح متنوعة من المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية بالطريقة التي تتوافق مع نظام «ناسداك - اكستريم» الذي تستخدمه الغالبية العظمى من أسواق الأوراق المالية بالعالم.



وقال عبدالعليم عزاز المدير المالي للشركة إن «فابكوتك» هي الجهة الكويتية الوحيدة المعتمدة من بورصة الكويت لتقديم خدمة البث الحي لتداولات سوق الأوراق المالية، مبينا أن عملية التطوير التي استغرقت شهورا كان هدفها الأساسي تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية للمستثمرين والمتداولين في بوصة الكويت سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، بما يتواكب مع التطورات التي طرأت على السوق خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.



وأكد عزاز أن نظام فابكو المالي المحدث أصبح الآن بعد عملية التطوير يتميز بأداء أفضل وخصائص جديدة تلبي احتياجات العملاء، ومنها على سبيل المثال إمكانية أن يتحكم المستخدم في عرض بيانات السوق والتحاليل والمحافظ وترتيبها بالطريقة المناسبة.



وحول الخدمات الجديدة التي تم تطويرها في عملية التحديث الأخيرة للبوابة، قال عزاز إنها تشمل خدمة البث الحي المباشر لتداولات السوق وعرض أسعار سوق الآجل والعقود المستقبلية وشريط التداول والبيانات الكاملة للصفقات وكذلك البيانات الكاملة لسجل الأوامر وأيضا عرض الأسهم الأعلى صعودا والأدنى هبوطا والأكثر تداولا، بالإضافة إلى الرسائل والإعلانات المباشرة من بورصة الكويت.



كما تشمل هذه الخدمات أيضا إدارة المحافظ والتنبيهات والإشعارات والرسوم البيانية والتحليل التقني المتقدم والحاسبة المالية والزيادات النقدية وحساب توزيعات الأسهم للمستثمر بحيث يتعرف على حصته من توزيعات الشركات التي يساعهم فيها، كما تشمل أيضا البيانات التاريخية لحركة التداول وكذلك بيانات نهاية اليوم والتقارير المالية الفصلية مقسمة على الأرباع المختلفة للسنة المالية وبيانات الميتاستوك خلال اليوم والبيانات المختلفة للشركات المدرجة وبياناتها المالية.