قدمت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية فرصا تدريبية لعدد من موظفيها، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية من خلال برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع كلية هارفارد للأعمال وضمن مبادرة «كفاءة» التي انطلقت من قبل بنك الكويت المركزي. وكرم محافظ البنك المركزي باسل الهارون، والمدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي المحتفى بهم في قاعة صباح الأحمد في مبنى بنك الكويت المركزي.



من جانبه، أكد صالح الحوطي نائب الرئيس التنفيذي الخدمات المساندة، أن الشركة حريصة في نهج دعم التطوير والتدريب ورفع كفاءة موظفيها من خلال تطوير القيادات التنفيذية في الشركة ومشاركتهم مؤخرا للبرامج التدريبية الرائدة والتي أقيمت من قبل كلية هارفارد للأعمال بعنوان «الريادة في عالم متحول»، وإن الشركة مستمرة في هذا النهج في تطوير وتدريب موظفيها ومواجهة المتغيرات والتحديات التي تحصل بشكل متسارع في عالم الأعمال.