انطلاقاً من التزامه بمواصلة تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي تتواصل للعام الثاني على التوالي، وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي من خلال كافة منصات التواصل الاجتماعي وجميع قنوات البنك الإلكترونية، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.



جدير بالذكر أن الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بهدف تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع ككل.



وإيمانا من البنك بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك تتواصل مساهمات البنك الفاعلة في دعم ومساندة حملة «لنكن على دراية».



وتهدف الحملة والتي تعد الأضخم على مستوى دول المنطقة، بالمقام الأول إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى أجندة توعوية غاية في الأهمية تشمل تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك.



.. وفي تقريره: ارتیاح في الأسواق وسط مؤشرات على هدوء موجة التضخم



ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصادات العالمية شهدت تزايد معدلات التضخم بصورة متواصلة منذ أواخر عام 2020 وذلك في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.

ومع انحسار المرض، شهدت الأسعار نموا مطردا في فبراير على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي للغاز والألمنيوم، في حين تعتبر أوكرانيا من المصادر الرئيسية للقمح في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أوروبا.



بالإضافة إلى ذلك، دخلت الصين الآن في شهرها الثاني من تطبيق عمليات الإغلاق المشددة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 ما أدى إلى اختناق سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت الحالي، ستظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالأسعار، وقيود العرض، وعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بانتهاء الصراع الروسي- الأوكراني، تهدد التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.



وسلط التقرير الضوء على الجانب الإيجابي، حيث ساهم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ونشر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في تهدئة المخاوف تجاه ارتفاع أسعار الفائدة وارتياح الأسواق وسط مؤشرات على هدوء موجة التضخم، حيث سجلت الأسهم العالمية أول مكاسب أسبوعية لها بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع.



وفقد الدولار الأميركي 1.32% من قيمته الأسبوع الماضي، ما ساهم في صعود قيمة اليورو والجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.07 و1.26 على التوالي.

وفي ذات الوقت، تلقت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري دعما قويا مقابل الدولار الأميركي، لتنهي تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.63% و1.78% على التوالي.

أما في وول ستريت، استرد مؤشر ستاندرد أند بورز كافة الخسائر التي تكبدها على مدار الأسبوعين الماضيين. وبالانتقال إلى السندات، سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات أسبوعها الثالث من التراجع.



محضر الفيدرالي يفتقر عنصر المفاجأة عكس محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنعقد في 3 -4 مايو الماضي أصداء الإلحاح الذي ينتهجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول لمعالجة التضخم، حيث يتضح ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع.

ونتج عن اجتماع مايو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح في نطاق بين 0.75% و-1.0%، مع الكشف عن خطط للبدء في تقليص حجم الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار والتي تتكون في الغالب من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.



وفي الوقت الذي ألمح فيه مجلس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق زيادة مماثلة في المستقبل، أشار أيضا إلى أن السياسات النقدية قد تضطر إلى تجاوز الموقف «المحايد» الذي لا يكون فيه داعما أو مقيدا للنمو.

كما أشار محضر الاجتماع إلى التضخم 60 مرة، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم، مشيرين إلى أن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.



إلا أنه على الرغم من ذلك، التزم المسؤولون برفع أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية. وذكر المحضر أن القيام بذلك من شأنه أن يؤهل الاحتياطي الفيدرالي ليكون «في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام» لإعادة تقييم تأثير السياسة النقدية على التضخم.

وأكد المحضر أيضا زيادة سعر الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، حيث اقترح صناع السياسة أخذ مهلة مؤقتة في وقت لاحق من العام الحالي، وابتهجت الأسواق بعدم تبني المحضر نبرة أكثر تشددا مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 40 عاما.