يواصل بنك برقان دعمه لحملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» بكل السبل المتاحة، حيث استغل تواجده مؤخرا في كل من معرضي الفرص الوظيفية في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، والجامعة الأمريكية في الكويت، لنشر التوعية حول القطاع المالي والمصرفي بين أوساط الطلبة والحضور.



يأتي دعم بنك برقان لهذه الحملة انطلاقا من إيمانه بأهمية تعزيز مستوى الثقافة المالية لدى مختلف الشرائح، لا سيما لجيل الشباب في بداية حياتهم المهنية والعملية، وذلك لتجنب الوقوع كضحايا لعمليات النصب والاحتيال، ولمعرفة كيفية الاستفادة القصوى من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يخص بها بنك برقان عملاءه.



ومن خلال جناحه الخاص في كلا المعرضين، قام فريق بنك برقان بإعطاء الطلاب والطالبات شرحا مفصلا حول العديد من القضايا المالية، من ضمنها: ما حقوقهم كعملاء، وكيفية التعامل مع البنوك في العديد من المعاملات المالية، كعمليات الاقتراض واستخدام البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى.



وفي تعليقها على دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، قالت حصة النجادة - مدير العلاقات العامة في بنك برقان: لطالما كان بنك برقان داعما وشريكا فاعلا لجميع مبادرات بنك الكويت المركزي، التي تصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى، وتهدف إلى تحقيق الشمول المالي لجميع أطياف المجتمع.



واختتمت: بصفتنا واحدة من المؤسسات المالية الرائدة في الكويت، فنحن نؤكد التزامنا على لعب دور حيوي في مجال التوعوية المصرفية لتحقيق هذا الهدف بكل الطرق والسبل الممكنة، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة من خلال التواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع وإيصال هذه الرسالة لهم.